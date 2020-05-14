Более чем у трети пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, развилась острая почечная недостаточность (ОПН), почти 15% потребовалась заместительная почечная терапия, к такому выводу пришли американские ученые, проводившие исследование среди пациентов нескольких больниц Нью-Йорка.

В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность

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