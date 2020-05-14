Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность

Более чем у трети пациентов, госпитализированных с подтвержденным COVID-19, развилась острая почечная недостаточность (ОПН), почти 15% потребовалась заместительная почечная терапия, к такому выводу пришли американские ученые, проводившие исследование среди пациентов нескольких больниц Нью-Йорка.
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Острое повреждение почек зафиксировали у трети исследованных в Нью-Йорке пациентов с COVID-19

Medvestnik.ru07:16

В США у трети пациентов с коронавирусом развилась почечная недостаточность

Аргументы и Факты06:37

В США у трети пациентов с COVID-19 возникла почечная недостаточность

РИА Новости05:06

Почечная недостаточность возникла у трети зараженных коронавирусом пациентов в США

Live2405:33

У 20-30% больных с COVID-19 развивается почечная недостаточность — эксперт

ИА Красная Весна04:00

Почечная недостаточность - частое осложнение COVID-19

ГЛАС.RU12 мая в 04:18
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
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Здоровье

На Урале главврача наказали из-за выписанной пенсионерки с COVID-19

Главврача больницы № 24 в Екатеринбурге привлекли к ответственности за то, что он отпустил 90-летнюю женщину с подтвержденным COVID-19 домой.
Российская газета 09:15
Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 09:22
Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат вчера в 05:28
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Здоровье

Врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто не верит в коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 03:27
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
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Общество

Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России

Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Биатлон

Академик Макаров рассказал Путину о помощи ученых в деле Устюгова

Макаров отметил, что специалисты после обращения адвокатов провели исследование для того, чтобы определить, нет ли в ДНК спортсмена уникальных генетичеких особенностей, объясняющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку он у его постоянный.
РЕН ТВ 08:22
Культура

BTS приглашают поклонников на платный концерт

Popcake 07:03
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
11
Общество

Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Общество

В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Политика

Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.
РИА Новости 09:25
11
Общество

Меры поддержки семей с детьми расширили в Магаданской области

В Магаданской области в соответствии с указом президента России расширили право семей на ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей.
Известия 09:35
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

В метро Петербурга перестали пускать пассажиров без масок

Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок.
Peterburg2.ru 03:12
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Происшествия

Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

Вести.Ru 09:27
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Происшествия

В Башкирии в мусорном баке нашли младенца

Дворник в башкирских Туймазах утром в мусорном баке нашел плачущего новорожденного мальчика, полицейские разыскали мать ребенка, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 08:30
3
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
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Здоровье

Как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом

Зуд и шелушение являются более тревожными симптомами COVID-19, однако самым опасным признан некроз кожи.
Live24 04:18
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,3K
Игры

Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5

Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр.
Коммерсантъ 07:29
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