Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. Об этом сообщает издание People. Как заявили в полиции, тело 37-летнего ученого со множеством огнестрельных ранений нашли в его доме в субботу.
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с чего всё началось
Учёный из университета Питтсбурга Бин Лю, стоявший на пороге важного открытия, связанного с новым коронавирусом, был найден мертвым в субботу, пишет People
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Экономика

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Общество

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Общество

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Политика

Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений

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Общество

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Общество

У депутата Госдумы Максимовой подтвердился коронавирус

У депутата Государственной Думы Светланы Максимовой подтвердился коронавирус.
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Политика

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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

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Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
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Общество

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В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года

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Происшествия

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Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

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Армия и оружие

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Общество

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Общество

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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
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Главное