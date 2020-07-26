Коронавирус
Газета.RuНазвано в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом пишет портал MedicalXpress со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, именно диабетики имеют наиболее тяжелые осложнения при COVID-19.
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Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Армия и оружие
Дополнительные меры прекращения огня вступают в силу в Донбассе
Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.
Военное дело 00:50
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Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией
Известный политолог Евгений Сатановский назвал главный страх США перед Россией.
Территория новостей 01:23
Общество
Девять человек заразились коронавирусом в Карелии за минувшие сутки
Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 10, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 354,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 553,7 случая, по Северо-Западу – 541,4. Пять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.
ИА Республика 01:26
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Экономика
Zenith ожидает в России самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет
Аналитики ожидают, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. — до 470,3 млрд руб. С 2000 года рынок показывал отрицательную динамику только два раза — после мирового финансового кризиса в 2009 году, а также в 2015 году — после обвала рубля в 2014-м.
Коммерсантъ 00:54
Здоровье
Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на RT, коронавирус дает тяжелые осложнения на разные органы, а не только на легкие.
ToDay News Ufa 24 июля в 01:57
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Наука
В Антарктике впервые обнаружена активная утечка придонного метана
iReactor 24 июля в 03:07
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 25 июля в 11:15
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru вчера в 05:49
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском вчера в 04:52
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
РИА Новости вчера в 15:45
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Технологии
Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами
В мире разрабатывается около 200 вакцин от коронавируса, и 15 из них уже проходят клинические испытания.
НТВ вчера в 13:15
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
«Голливудский бурят» Стивен Сигал заявил, что может взять в Бурятии «дальневосточный гектар».
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Футбол
В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»
Москва 24 вчера в 17:58
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23