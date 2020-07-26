Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом пишет портал MedicalXpress со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, именно диабетики имеют наиболее тяжелые осложнения при COVID-19.

Армия и оружие Дополнительные меры прекращения огня вступают в силу в Донбассе Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.

Общество Девять человек заразились коронавирусом в Карелии за минувшие сутки Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 10, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 354,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 553,7 случая, по Северо-Западу – 541,4. Пять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией. 9

Экономика Zenith ожидает в России самое слабое падение рекламного рынка за 20 лет Аналитики ожидают, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. — до 470,3 млрд руб. С 2000 года рынок показывал отрицательную динамику только два раза — после мирового финансового кризиса в 2009 году, а также в 2015 году — после обвала рубля в 2014-м.

Здоровье Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на RT, коронавирус дает тяжелые осложнения на разные органы, а не только на легкие. 56

Происшествия В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19 Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 17

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 47

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. 132

Общество Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России. 96

Политика Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич. 204

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 100

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 536

Шоу-бизнес Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 89

Технологии Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами В мире разрабатывается около 200 вакцин от коронавируса, и 15 из них уже проходят клинические испытания.

Здоровье В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. 4

Происшествия Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно. 11