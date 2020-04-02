Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ США удвоилось число заявок на пособие по безработице

Общее число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,648 млн штук, подскочив за последнюю неделю на 3,341 миллиона, 2 апреля сообщила пресс-служба Министерства труда США.
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Число безработных в США за неделю выросло на 6,6 млн человек. Это новый рекорд для Штатов

Телеканал 360°13:53

За две недели 6,6 млн жителей США подали заявки на пособия по безработице

ТАСС09:38

Количество безработных в США выросло на рекордные 6,6 млн за неделю

РБК10:35

Число заявок по безработице в США за две недели выросло почти до 10 миллионов

Вести.Ru11:21

Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,6 млн

Газета.Ru09:57

За две недели в США работы лишились 10 млн человек

Коммерсантъ12:19

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Интерфакс08:49
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