Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ США удвоилось число заявок на пособие по безработице
Общее число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 6,648 млн штук, подскочив за последнюю неделю на 3,341 миллиона, 2 апреля сообщила пресс-служба Министерства труда США.
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Игры
Rogue Legacy II анонсирована с тремя скриншотами
Пока студия не делится какими-либо подробностями новинки, но представила три скриншота, на которых в глаза бросается новый визуальный стиль — команда проекта отказалась от «пиксельности» в пользу куда более мультипликационной картинки.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Здоровье
В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной
В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Политика
Губернатор Коми ушел в отставку
Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
Общество
В Тульской области к ограничениям в районах подойдут дифференцированно
Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая.
Авто
«КамАЗ» выпустит «убийцу» ГАЗели
Самой легкой смогут управлять водители с категорией B, для остальных — потребуются права с категорией C. Первые две модели — конкуренты «ГАЗелям Next», а более тяжелые станут «убийцами» стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок
Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Происшествия
Сахалинские полицейские выявили незаконное приобретение и хранение краснокнижной рыбы
Ранее полицейским поступила оперативная информация, что вышеуказанный гражданин хранит на территории своего частного дома рыбу лососевых пород, добыча которой на территории России запрещена.
Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами
«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион. Также число погибших превысило 50 тысяч человек.
Энергетика
Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа
Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Политика
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Музыка
«Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу
Отмененный из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 песенный конкурс «Евровидение 2020» пройдет в формате онлайн-шоу 16 мая.
Происшествия
Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".