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Lenta.ru
Lenta.ru

В США указали на место российского ВПК в мире

В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, как и год назад, только две российские компании — концерн «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»).В источнике
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ФАН

Коротченко объяснил, почему нельзя доверять мировому рейтингу ВПК от США

ФАН12:31
Lenta.ru

В США указали на место российского ВПК в мире

Lenta.ru08:17
Экономика сегодня

Коротченко указал на прокол в мировом рейтинге ВПК от США

Экономика сегодня11:42
Независимая газета

Издание Defense News опубликовало список крупнейших производителей оружия за 2020 год

Независимая газета11:39
ГЛАС.RU

«Defense News»: российские ВПК резко упали в мировом рейтинге производителей оружия

ГЛАС.RU09:58
Ruposters.ru

В США опубликовали мировой рейтинг производителей оружия: позиции России упали

Ruposters.ru09:16
Актуальные Новости

Defense News: Россия просела в Топ-100 самых успешных предприятий ВПК

Актуальные Новости12:14

Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза

Оппозиция Белоруссии ждет от Евросоюза, что он предложит механизмы решения ситуации в стране, заявил во вторник, 18 августа, член координационного совета, дипломат и бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза
Известия13:25
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Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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В штабе Тихановской высказались о будущем Лукашенко после смены власти

Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента республики Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, комментируя возможность уголовного преследования президента Белоруссии Александра Лукашенко после смены власти, заявила, что ни один человек от этого не застрахован, если он совершил преступление.
РИА Новости04:30
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