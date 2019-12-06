Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post. Отмечается, что Шеймов до побега работал в восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью.

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

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