Общество
РИА НовостиВ США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post. Отмечается, что Шеймов до побега работал в восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью.
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Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Кино
Вышел новый дублированный трейлер ремейка мультфильма «Мулан»
На YouTube-канале "Disney Россия" премьерован новый дублированный трейлер очередного диснеевского ремейка - "Мулан".
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Музыка
Опубликован топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
Музыкальные сервисы Apple Music и Shazam составили рейтинг самых популярных песен в 2019 году, сообщает InterMedia.
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Общество
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов.
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Музыка
Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России
Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
Происшествия
В Перми почтили память погибших 10 лет назад в клубе «Хромая лошадь»
Память погибших во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» почтили в Перми 5 декабря, в 10-летнюю годовщину трагедии, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Тулузу» в выездном матче Лиги 1
Встреча состоялась на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 5-й минуте главный арбитр встречи Вилли Делажо назначил пенальти в ворота «Тулузы», который успешно реализовал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Здоровье
Новый медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году
Инвазивный медицинский центр появится в Рубцовске в 2020 году.
Происшествия
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Технологии
Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу
Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.
Политика
Песков прокомментировал дело студента Жукова
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
По мнению ученых, 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Здоровье
Малышева назвала болезни и виды рака, от которых защищает аспирин
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.