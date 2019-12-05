с чего всё началось

В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов. Об этом пишет The Washington Post.

В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

Общество Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Политика Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Шоу-бизнес Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

Футбол Габулов покинул пост президента «Алании» Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.

Политика Зеленский поздравил военных и пообещал «вернуть» Крым Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравительный видеоролик по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в котором вновь пообещал "вернуть" Крым и Донбасс.