Общество
РЕН ТВВ США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ
В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов. Об этом пишет The Washington Post.
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с чего всё началось
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший в США вместе с женой и дочерью при помощи американских спецслужб, скончался на 74-м году жизни, сообщает The Washington Post.Газета.Ru02:21
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Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Общество
«Мы разучились любить»: что сказал Егор Жуков в своем последнем слове
Политика
Путин рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину
В переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.
Шоу-бизнес
Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома
Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Кино
«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Политика
Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Армия и оружие
В Арктике состоялись первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В прошлом месяце военно-космическими силами Российской Федерации были проведены первые тестовые пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров признался, что хочет ребенка от молодой жены
Певец Сергей Шнуров (46) всерьез заявил, что хочет ребенка от своей четвертой жены Ольги Абрамовой (31).
Футбол
Габулов покинул пост президента «Алании»
Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Политика
Зеленский поздравил военных и пообещал «вернуть» Крым
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравительный видеоролик по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в котором вновь пообещал "вернуть" Крым и Донбасс.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Футбол
В Кремле отреагировали на массовые задержания футбольных фанатов
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал массовые задержания футбольных болельщиков, сообщает «РБК-Спорт».
Футбол
«Лестер» предложит новый контракт Брендану Роджерсу
Английский «Лестер» готовит новое соглашение своему тренеру Брендану Роджерсу.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2-1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.