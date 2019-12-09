Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дочь Волкера.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Футбол Фанаты «Спартака» подрались перед выходом со стадиона Болельщики «Спартака» ушли со стадиона «Открытие Арена» после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). Акцию фанатов команд РПЛ в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики донского клуба.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.

Экономика Tele2 ставит LTE на каждой вышке По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место в отрасли по количеству станций LTE, увеличивает отрыв от конкурентов и лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.

Наука В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.

Спорт Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Общество Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.