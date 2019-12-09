Общество

ТАССТАССВ США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дочь Волкера.
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Бывший глава ФРС Пол Волкер скончался в возрасте 92 лет

Известия09:35

Умер победивший в 1970-х инфляцию в США экс-глава ФРС Пол Волкер

РБК10:34

Умер экс-глава ФРС США Пол Волкер

RT на русском10:28

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

ТАСС10:47

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Эхо Москвы09:31

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Интерфакс09:31

Умер бывший глава ФРС Пол Волкер

РИА Новости09:24
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Политика

Путин остался доволен переговорами с Зеленским

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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Фанаты «Спартака» подрались перед выходом со стадиона

Болельщики «Спартака» ушли со стадиона «Открытие Арена» после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4). Акцию фанатов команд РПЛ в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге поддержали и активные болельщики донского клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 13:30
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«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
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Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 14:00
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
Политика

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости 15:07
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Общество

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Экспресс газета 04:37
Политика

Путин впервые встретится с Зеленским в двустороннем формате

Встреча президентов Украины и России состоится в Париже после переговоров в «нормандском формате», сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Городовой 08:04
Экономика

Tele2 ставит LTE на каждой вышке

По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место в отрасли по количеству станций LTE, увеличивает отрыв от конкурентов и лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.
Бизнес-газета 07:45
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТАСС 14:12
Наука

В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно

Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Pravda.Ru 02:36
Политика

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
REGNUM 13:07
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Футбол

Пицци: у «Зенита» выделяется Дзюба, он очень хорош

Полузащитник «Бенфики» Пицци поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Чемпионат 14:56
Политика

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Известия 06:27
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Политика

Стало известно о проблемах на переговорах «нормандской четверки»

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения.
Lenta.ru 15:28
Общество

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
RT на русском 06:20
Армия и оружие

Хорватия напугана: Сербия продолжит наращивать военную мощь

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить модернизацию армии.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь

Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
ОК! 07:13
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Пол Волкер
Американский экономист
Американский экономист и государственный деятель. Ранее занимал должности заместителя министра финансов США, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и председателя правления Федеральной резервной системы США.
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