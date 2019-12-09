Общество

ТАССТАССВ США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дочь Волкера.
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Пол Волкер
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Американский экономист и государственный деятель. Ранее занимал должности заместителя министра финансов США, президента Федерального резервного банка Нью-Йорка и председателя правления Федеральной резервной системы США.
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