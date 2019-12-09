Общество
ТАССВ США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на дочь Волкера.
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Политика
Макрон назвал сроки проведения нового нормандского саммита
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый саммит в нормандском формате планируется провести через четыре месяца.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Политика
Путин уверен, что минские соглашения нельзя переписывать
Российский лидер Владимир Путин уверен, что положения минских соглашений нельзя переписывать.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Хоккей
Георгиев стал первой звездой матча «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
В городе Кинешма Ивановской области по пути из школы пропал восьмилетний мальчик.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Политика
Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Происшествия
В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году
В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
Наука
Старение человека происходит в 3 этапа: в 34 года, 60 и 78 лет
Армия и оружие