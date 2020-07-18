Общество
Эхо МосквыВ США умер лидер движения за гражданские права Джон Льюис
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его в Твиттере одним из величайших героев истории Америки. Джон Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.
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Общество
В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса. На 18 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 49 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:21
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Фигурное катание
Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Политика
США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний
США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.
Известия 15 июля в 14:28
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Авто
Hyundai Tucson нового поколения выйдет в четырех версиях
Anonsens вчера в 19:56
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском вчера в 16:20
Здоровье
Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском»
В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».
News.ru 03:19
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Футбол
Федун рассказал о задаче Газизова в «Спартаке»
По информации Sport24, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.
Все про Спорт ру 03:14
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории
"В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска.
ТАСС 04:47
Общество
The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
Игромания.ру вчера в 09:20
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»
В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
3DNews 03:45
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Владельцев автомобилей предложили освободить от транспортного налога при простое машины более полугода.
РИА Новости 01:51
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Ученые на протяжении 40 дней следили за сверхмассивной черной дырой в центре галактики 1ES 1927 + 654, которая удалена от Земли на 275 млн световых лет.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Здоровье
Минздрав Украины собирается продлить действие карантина
Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина.
ИА Красная Весна вчера в 16:12
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
На 12 метров превышена критическая отметка уровня воды.
ToDay News Ufa 03:22