Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала его в Твиттере одним из величайших героев истории Америки. Джон Льюис был одним из организаторов марша на Вашингтон, который провел в 1963 году борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг.

В США умер лидер движения за гражданские права Джон Льюис

Общество В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса В Курганской области выявили 49 новых случаев коронавируса. На 18 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 49 новых случаев COVID-19. 7

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 24

Фигурное катание Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. 62

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 81

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 970

Политика Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия. 131

Происшествия В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. 3

Здоровье Около 200 пациентов продолжают лечение от коронавируса в «Вороновском» В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение 195 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус».

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,1K

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada. 7

Футбол Федун рассказал о задаче Газизова в «Спартаке» По информации Sport24, владелец московского клуба Леонид Федун выделил новому гендиректору Шамилю Газизову 40-50 млн на трансферы.

Происшествия В Ростовской области освободили от воды все подтопленные территории "В Ростовской области от воды полностью освобождены подтопленные ранее территории", - сказали в пресс-службе, добавив, что подразделения МЧС провели работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и железнодорожных путей Ростова-на-Дону и Батайска. 46

Космос Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры Ученые на протяжении 40 дней следили за сверхмассивной черной дырой в центре галактики 1ES 1927 + 654, которая удалена от Земли на 275 млн световых лет. 4

Здоровье Минздрав Украины собирается продлить действие карантина Карантин на Украине будет продлен еще на месяц, заявил 14 июля министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК Украина. 7