Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году. Военный скончался 18 октября в своем доме в штате Вирджиния, сообщила газете The Washington Post (WP) его жена Ольга Шеймова. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких.
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WP: в США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Шеймов

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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

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В США умер сбежавший на Запад майор КГБ СССР

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Умер бежавший в США бывший офицер КГБ Шеймов

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Бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США

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В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов

Эхо Москвы21:06
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
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