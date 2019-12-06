Общество
КоммерсантъВ США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году. Военный скончался 18 октября в своем доме в штате Вирджиния, сообщила газете The Washington Post (WP) его жена Ольга Шеймова. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Армия и оружие
Будущие военные инженеры Якутии завершают год учебными сборами
В начале 2019 года в Республике Саха (Якутия) был дан старт движению – «Юные карбышевцы».
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Общество
Полпред поддержал муниципальные власти Хакасии
В рамках рабочей поездки в Абакан полномочный представитель Президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел встречу с главами ряда районов и городов Хакасии.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун показала помолвочное кольцо
Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Авто
Mercedes-Benz GLE Coupe стал экономичнее
Гамма модификаций кросс-купе Mercedes-Benz GLE пополнилась новой гибридной версией GLE 350 de, с возможностью подзарядки от бытовой сети, на данный момент это самое экономичное исполнение для вседорожника, в будущем такая же модификация появится и у стандартного GLE.
Здоровье
Названы опасные для мозга неожиданные продукты
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Футбол
Головин вошел в стартовый состав «Монако» на матч с «Тулузой»
Сегодня, 4 декабря футболисты «Монако» сыграют гостевой матч против «Тулузы» в 16-м туре чемпионата Франции.
Космос
Зонд Parker измерил потоки частиц вблизи Солнца
Зонд успешно выдерживает экстремальные условия и передает ученым данные о солнечных ветрах и нагреве короны.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл на выезде "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
Общество
Медведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Технологии
Геймеры удивили Microsoft. Доля Windows 10 сокращается, а Windows 7 — растёт
Для Microsoft статистика оказалась удивительной. Самой популярной операционной системой, традиционно, стала Windows.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которое ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Футбол
Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Политика
Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети
Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.