Общество
РИА НовостиВ США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post. Отмечается, что Шеймов до побега работал в восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью.
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Армия и оружие
Трамп заявил, что не будет отправлять военных в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается посылать 12 тысяч военных в Саудовскую Аравию.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Футбол
Моуриньо потерпел первое поражение у руля «Тоттенхэма» от «МЮ»
Политика
Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Экономика
Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Общество
Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Культура
Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»
Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Общество
Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей
Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.
Общество
Полпред поддержал муниципальные власти Хакасии
В рамках рабочей поездки в Абакан полномочный представитель Президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел встречу с главами ряда районов и городов Хакасии.
Авто
В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки
Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало».
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Политика
Туск предупредил о проблемах для неспособной защитить Украину Европы
Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android
Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Здоровье
В Москву возвращаются опасные инфекции
Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Общество
«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах
По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Общество
На Крымском мосту появилось граффити с котом
На Крымском мосту появилось граффити: на одной из опор неизвестный художник изобразил строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота.
Космос
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России
Двигательная установка десантного модуля "ЭкзоМарс" пройдет в 2020 году огневые испытания в Конструкторском бюро химического машиностроения (г. Королев, Московская область).
Культура
Шнурова взяли в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Политика
Песков прокомментировал дело студента Жукова
Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Происшествия