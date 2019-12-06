Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post. Отмечается, что Шеймов до побега работал в восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью.
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WP: в США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Шеймов

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Бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США

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Компания Google представила полезную функцию для Android, позволяющую отключать уведомления от приложений.
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