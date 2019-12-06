Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post. Отмечается, что Шеймов до побега работал в восьмом главном управлении КГБ, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью.

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ

Общество Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Шоу-бизнес Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Экономика Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.

Общество Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

Общество Полпред поддержал муниципальные власти Хакасии В рамках рабочей поездки в Абакан полномочный представитель Президента РФ в Сибири Сергей Меняйло провел встречу с главами ряда районов и городов Хакасии.

Общество Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.

Здоровье В Москву возвращаются опасные инфекции Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.

Общество На Крымском мосту появилось граффити с котом На Крымском мосту появилось граффити: на одной из опор неизвестный художник изобразил строителя в синей робе, который держит на руках рыжего кота.

Здоровье Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.