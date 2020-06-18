Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

Умер сын Никиты Хрущева

Правнучка Никиты Хрущева Нина сообщила РБК о том, что скончался сын бывшего советского лидера Сергей.
РБКвчера в 18:04

Подробнее о событии

Сын Никиты Хрущева умер в США

РИА Новостивчера в 17:29

Пауэрс-младший поведал о последних беседах с Сергеем Хрущевым

РЕН ТВвчера в 19:23

Умер сын Никиты Хрущева

РБКвчера в 18:04

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъвчера в 18:04

В США умер сын Никиты Хрущева

ТАССвчера в 19:37

Умер сын Никиты Хрущева

Lenta.ruвчера в 17:04

Сын Никиты Хрущева скончался в США

Известиявчера в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:50, Ашберн
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
228
Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
1
Фигурное катание

Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели 16 июня в 11:21
10
Происшествия

Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова

Lenta.ru вчера в 21:17
153
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
162
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
2,3K
Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
1,9K
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
646
Музыка

Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы.
News.ru вчера в 08:18
2
Общество

Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
1
Общество

Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила

Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН вчера в 09:13
6
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
7,2K
Шоу-бизнес

Раскрыта сумма алиментов и новая дата развода Пелагеи с Телегиным

Никулинский суд Москвы назначил новую дату по слушанию бракоразводного процесса между Пелагеей и ее супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.
Городовой вчера в 08:58
10
Общество

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
Кино

Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?

Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Здоровье

Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал можно ли на самом деле выглядеть лучше с помощью массажа лица и о каких послдествиях нужно знать.
Комсомольская правда 17 июня в 23:35
1
Политика

США расширили санкционный список по Венесуэле

США расширили санкционный список против властей Венесуэлы, в него добавлены три гражданина Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера, говорится в сообщении американского минфина.
РИА Новости вчера в 14:58
Политика

Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России

Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
2,1K
Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
65
Гаджеты

Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня.
Piter.tv 01:28
6
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
21
Общество

В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36
359
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
99
Футбол

Эррера: на дне рождения Неймара жена не отпускала меня даже в туалет

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара.
Чемпионат вчера в 22:58
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Технологии

Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru вчера в 05:54
174
Политика

Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
44
Происшествия

На Сахалине медведь загрыз женщину

REGNUM 00:42
48
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
831
Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
63
ещё по теме
Хрущев Сергей Никитович
Учёный
Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное