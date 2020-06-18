Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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с чего всё началось

Умер сын Никиты Хрущева

Правнучка Никиты Хрущева Нина сообщила РБК о том, что скончался сын бывшего советского лидера Сергей.
РБКвчера в 18:04

Подробнее о событии

В США умер сын Никиты Хрущева

ТАССвчера в 19:37

«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Пятый каналвчера в 21:32

Сын Никиты Хрущева скончался в США

Известиявчера в 16:55

Умер сын Никиты Хрущева

РБКвчера в 18:04

Сын Никиты Хрущева умер в США

РИА Новостивчера в 17:29

Умер сын Никиты Хрущева

Lenta.ruвчера в 17:04

Пауэрс-младший поведал о последних беседах с Сергеем Хрущевым

РЕН ТВвчера в 19:23
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Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Происшествия

Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Известия вчера в 21:32
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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
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Технологии

Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google

Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую.
Инфорос вчера в 04:30
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Здоровье

Как определить рак по запаху, рассказала врач

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии.
Live24 вчера в 14:56
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Экономика

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
24
Происшествия

Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги

Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня 17 июня в 04:49
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
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Общество

На Кубани отменяют карантин для гостиниц и отелей с 21 июня

С 21 июня все гостиницы, отели и другие заведения, размещающие людей, смогут начать полноценную работу вне зависимости от объема номерного фонда.
Newvz.ru 02:59
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Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
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Авто

Названы 5 самых популярных подержанных автомобилей в России

В отчетном периоде продано 6 971 автомобиль. Замыкает тройку лидеров Lada 2107. В мае текущего года продажи модели составили 5 874 машины.
Car.ru вчера в 04:00
Общество

В России создан гражданский вариант арктического вертолёта

RT на русском 02:22
Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
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Происшествия

В Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали 622 человека

В Петербурге за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за укусов клеща обратились 622 человека.
Gazeta.SPb 02:48
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Кино

Башкирия примет участие во всероссийской киноакции

Республика Башкортостан станет участником акции «Великое кино великой страны», приуроченной ко Дню памяти и скорби.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
Коммерсантъ 02:42
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Происшествия

На Сахалине медведь загрыз женщину

REGNUM 00:42
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Происшествия

Более 200 полицейских разыскивают в Волгограде убийцу студента

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, к поискам убийцы задействованы более 200 полицейских - сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекторы и специалисты Центра кинологической службы.
Кривое-зеркало.ру 02:17
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Экономика

«Норникель» продал последний непрофильный актив в Австралии

Два других австралийских актива, никелевые рудники Black Swan и Silver Swan, были проданы местной компании Poseidon Nickel Ltd за $1,5 млн, сделка была закрыта в 2015 г. «Норникель» откладывал продажу Honeymoon Well в ожидании роста цен на никель, утверждали источники «Ведомостей» в 2014 г.
Ведомости 02:07
Экономика

Родственники Босова закрыли первую сделку с его активами

Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами.
РБК 03:01
Культура

Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале "Сваты" Женю Ковалеву, в прямом эфире Instagram рассказала о шестом сезоне сериала.
Газета.Ru 16 июня в 07:28
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com вчера в 09:26
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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

Взгляд.ру 02:21
Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Газета.Ru 01:42
8
Происшествия

В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:52
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Хрущев Сергей Никитович
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Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
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Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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