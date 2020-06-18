Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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с чего всё началось

Марк Гаррисон сообщил о смерти Сергея Хрущева

Советский, российский и американский учёный, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался при трагических обстоятельствах. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.
РЕН ТВ16:39

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В США умер сын Никиты Хрущева

ТАСС19:37

«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Пятый канал21:32

Умер сын Никиты Хрущева

РБК17:19

Сергей Хрущев считал, что его отец зря вынес Сталина из Мавзолея

Комсомольская правда18:55

Сын Никиты Хрущева умер в США

РИА Новости17:29

Пауэрс-младший поведал о последних беседах с Сергеем Хрущевым

РЕН ТВ19:23

Сын Никиты Хрущева скончался в США

Известия16:55
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Общество

За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

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Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки

"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше.
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Россияне смогут увидеть затмение Венеры

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Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
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Центр Сиэтла объявил себя Автономной территорией

Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
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В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
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Расшифрован геном «пекинского» коронавируса

Китайские специалисты расшифровали геном коронавируса COVID-19, найденного на рынке "Синьфади" в Пекине.
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

Китайский концерн BAIC объявил старт продаж обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является бюджетным аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
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Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
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Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
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Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле

Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

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Цискаридзе рассказал о чудовищном моральном состоянии Ефремова

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Пентагон выложил новые снимки бомбардировщика ВКС в Ливии

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В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Хрущев Сергей Никитович
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Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
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Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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