Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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с чего всё началось

Марк Гаррисон сообщил о смерти Сергея Хрущева

Советский, российский и американский учёный, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался при трагических обстоятельствах. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.
РЕН ТВ16:39

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В США умер сын Никиты Хрущева

ТАСС19:37

Пауэрс-младший поведал о последних беседах с Сергеем Хрущевым

РЕН ТВ19:23

Сергей Хрущев считал, что его отец зря вынес Сталина из Мавзолея

Комсомольская правда18:55

Правнучка бывшего советского лидера подтвердила смерть Сергея Хрущева

Пятый канал20:23

Сын Никиты Хрущева умер в США

РИА Новости17:29

Умер сын Никиты Хрущева

РБК17:19

Сын Никиты Хрущева скончался в США

Известия16:55
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
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Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая

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Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
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ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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В Подмосковье поезд насмерть сбил артистку Галину Дашевскую

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«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
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Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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