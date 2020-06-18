Общество
КоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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с чего всё началось
Советский, российский и американский учёный, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался при трагических обстоятельствах. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.РЕН ТВ16:39
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Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 16 июня в 10:33
Общество
Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей
Как отмечает издание, ранее Университетский колледж Лондона установил, что около 100 представителей Церкви Англии и шесть управляющих Банка Англии получали доходы от работорговли.
ТАСС 20:00
Политика
Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт 20:40
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Политика
Путин призвал страны «ядерной пятерки» доверять друг другу
Страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления безопасности на планете, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 14:56
Футбол
Тимо Вернер обратился к фанатам «Челси»
ВладТайм 06:18
Здоровье
3010 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 71 новый случай COVID-19 Еще 71 человек подхватил коронавирус в Алтайском крае.
АМИТЕЛ вчера в 02:47
Наука
В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться
Ученые обнаружили под горой Вэй китайской провинции Хэйлунцзян вулкан, который не извергался в течение 500 лет, но проявляет необычную вулканическую активность.
МедиаПоток 08:52
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Армия и оружие
Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая
МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных.
Москва 24 16 июня в 18:54
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
"Ростов" хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" игроков 2003 года рождения, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:45
Экономика
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.
РИА Новости 18:07
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Технологии
В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков
Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra 13:25
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Армия и оружие
На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями
На видео попали обломки секретных американских ракет с лезвиями AGM-114R9X.
Ferra 09:00
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30