Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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с чего всё началось

Марк Гаррисон сообщил о смерти Сергея Хрущева

Советский, российский и американский учёный, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался при трагических обстоятельствах. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.
РЕН ТВвчера в 16:39

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В США умер сын Никиты Хрущева

ТАССвчера в 19:37

«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Пятый каналвчера в 21:32

Пауэрс-младший поведал о последних беседах с Сергеем Хрущевым

РЕН ТВвчера в 19:23

Сын Никиты Хрущева умер в США

РИА Новостивчера в 17:29

Умер сын Никиты Хрущева

РБКвчера в 17:19

Умер сын Никиты Хрущева

Lenta.ruвчера в 17:04

Сын Никиты Хрущева скончался в США

Известиявчера в 16:55
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РИА Новости вчера в 23:06
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
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Политика

В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Общество

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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

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РИА Новости вчера в 10:33
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Происшествия

Калужские следователи изучат видео танцев в бикини у монумента Победы

По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери.
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Путешествия

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Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания.
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Происшествия

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Общество

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Политика

Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны

Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
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Происшествия

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Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
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Названы причины смерти бывшего главы Чувашии Игнатьева

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о смерти Игнатьева накануне вечером. По данным источника, экс-глава Чувашии болел коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 22:53
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Происшествия

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Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»

Киностудия «Союзмультфильм» презентовала изображения трех новых героев мультипликационного сериала «Ну, погоди!».
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Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

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Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
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Филипп Киркоров прокомментировал свою ссору с десантниками

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
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Хрущев Сергей Никитович
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Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
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Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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