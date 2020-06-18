Советский, российский и американский учёный, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался при трагических обстоятельствах. Об этом РЕН ТВ рассказал друг семьи, бывший дипломат Марк Гаррисон.

с чего всё началось

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

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