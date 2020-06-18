Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года. Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет.

с чего всё началось

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

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