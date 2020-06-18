Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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Умер сын Никиты Хрущева

Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года. Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет.
РБКвчера в 18:04

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Сын Никиты Хрущева умер в США

РИА Новостивчера в 17:29

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В США умер сын Никиты Хрущева

ТАССвчера в 19:37

Умер сын Никиты Хрущева

Lenta.ruвчера в 17:04

Сын Никиты Хрущева скончался в США

Известиявчера в 16:55
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Хрущев Сергей Никитович
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Советский, российский и американский учёный, публицист. Сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда.
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Никита Сергеевич Хрущёв
Советский политик
Советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета министров СССР с 1958 по 1964 годы. Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР с 1956 по 1964 год. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда. Будучи первым секретарём Московского горкома и обкома ВКП, входил по должности в состав тройки НКВД СССР по Московской области. Наряду с Михаилом Горбачёвым, один из двух советских руководителей, кто покинул пост не по причине смерти, а также единственный, кто был смещён при жизни.
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