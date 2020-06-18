Общество
КоммерсантъВ США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Информацию об этом СМИ подтвердили сразу несколько его друзей и родственников. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
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с чего всё началось
Сергей Хрущев родился в 1935 году. Его матерью была Нина Кухарчук, с которой Никита Хрущев состоял в отношениях с 1924 года. Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет.РБКвчера в 18:04
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«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре
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