Как сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на данные минтруда США, в стране 20,5 миллионов жителей стали безработными. Показатель безработицы за минувший месяц поднялся на 14,7 процентов, а подобное было в последний раз во времена Великой депрессии.

В США уровень безработицы за апрель вырос до рекордных 14,7%

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