Политика
РБКВ США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
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Авто
В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
Космос
Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник
Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
Авто
Опубликовали первые фото новой Kia Optima
В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Политика
В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Общество
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Политика
СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства.
Политика
Мэр Краснотурьинска связал сокращение горбюджета с плохим результатом Шипулина на выборах
Краснотурьинск лишился инвестиций на 300 млн рублей из-за того, что экс-биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете невысокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре этого года, заявил глава города Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий.
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Наука
Чрезмерное употребление соли ведет к слабоумию, считают ученые
Соль в избыточных количествах ведет к слабоумию. Эту связь установили при экспериментах на мышах.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Происшествия
В Уфе найден автомобиль пропавшего с двумя детьми мужчины
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
Футбол