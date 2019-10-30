Политика

РБКРБКВ США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

РБК13:16

Салливан надеется, что США помешают России достроить «Северный поток – 2»

РИА Новости13:13

Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США

RT на русском12:16

США признали бессилие перед «Северным потоком — 2»

Lenta.ru12:17

В Вашингтоне заявили об огромной угрозе «Северного потока 2» для Украины

Интерфакс12:15

Госдеп считает важнейшей задачей препятствование строительству «Северного потока - 2»

ТАСС12:06

Госдеп признал невозможность остановить строительство «Северного потока – 2»

Известия12:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Авто

В России стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения

Тарантас Ньюс 06:41
Гаджеты

Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G

В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Crypto-news 09:05
Армия и оружие

Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Космос

Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник

Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
ТАСС 11:13
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Газета.Ru 17:52
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» впервые выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны России.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе

АСТВ 17:56
Авто

Опубликовали первые фото новой Kia Optima

В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
OAnews вчера в 11:54
Происшествия

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru 16:50
Политика

В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета 09:57
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Известия 12:39
Общество

Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки.
Piter.tv 02:10
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Политика

СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черкасской области местного жителя при получении секретных материалов украинской оборонной сферы, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 14:24
Политика

Мэр Краснотурьинска связал сокращение горбюджета с плохим результатом Шипулина на выборах

Краснотурьинск лишился инвестиций на 300 млн рублей из-за того, что экс-биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете невысокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре этого года, заявил глава города Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий.
Znak.com 05:24
Единоборства

Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня

Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт вчера в 05:09
Наука

Чрезмерное употребление соли ведет к слабоумию, считают ученые

Соль в избыточных количествах ведет к слабоумию. Эту связь установили при экспериментах на мышах.
ToDay News Ufa 16:03
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Происшествия

В Уфе найден автомобиль пропавшего с двумя детьми мужчины

РЕН ТВ вчера в 04:19
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Футбол

Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого

ProstoProSport 10:00
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное