Политика

РБКРБКВ США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
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В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

РБК13:16

Салливан надеется, что США помешают России достроить «Северный поток – 2»

РИА Новости13:13

Госдеп признал невозможность остановить строительство «Северного потока – 2»

Известия12:36

Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США

RT на русском12:16

В Вашингтоне заявили об огромной угрозе «Северного потока 2» для Украины

Интерфакс12:15

Госдеп считает важнейшей задачей препятствование строительству «Северного потока - 2»

ТАСС12:06

США признали бессилие перед «Северным потоком — 2»

Lenta.ru12:17
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество

Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Известия 08:07
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков

Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.
Дни24 00:35
Игры

Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире

PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Футбол

«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью

«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 15:59
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru 15:19
Шоу-бизнес

48-летняя Марина Федункив стала блондинкой

Wday.ru вчера в 08:07
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Армия и оружие

Россия передала Таджикистану технику и вооружение на 320 млн рублей

Россия безвозмездно передала армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью в 320 млн рублей.
Известия вчера в 02:15
Политика

Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол

Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче

Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
Телеканал Санкт-Петербург 16:13
Шоу-бизнес

Рудковская призналась, что целовалась с Биланом

Как признался Билан, в тот момент между ним и Рудковской чувствовалась настоящая химия, однако деловые партнеры смогли взять себя в руки и вовремя остановиться.
Wday.ru 14:05
Наука

Новая квантовая батарея не теряет заряд

Хайтек+ 28 октября в 09:16
Происшествия

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru 16:50
Футбол

КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Sportbox.RU 08:13
Армия и оружие

В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США

В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Спорт

Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России

"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Политика

Болтона вызвали на допрос в Конгресс США

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 16:50
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Общество

Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия

Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске

Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.
Tomsk.Ru 04:15
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