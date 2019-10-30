Политика
РБКВ США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.
Известия 08:07
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков
Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.
Дни24 00:35
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
REGNUM 05:42
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Футбол
«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью
«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 15:59
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru 15:19
Шоу-бизнес
48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
Wday.ru вчера в 08:07
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану технику и вооружение на 320 млн рублей
Россия безвозмездно передала армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью в 320 млн рублей.
Известия вчера в 02:15
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Футбол
Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче
Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
Телеканал Санкт-Петербург 16:13
Шоу-бизнес
Рудковская призналась, что целовалась с Биланом
Как признался Билан, в тот момент между ним и Рудковской чувствовалась настоящая химия, однако деловые партнеры смогли взять себя в руки и вовремя остановиться.
Wday.ru 14:05
Наука
Новая квантовая батарея не теряет заряд
Хайтек+ 28 октября в 09:16
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru 16:50
Футбол
КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Sportbox.RU 08:13
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Спорт
Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России
"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Политика
Болтона вызвали на допрос в Конгресс США
Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 16:50
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Происшествия
Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске
Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.
Tomsk.Ru 04:15