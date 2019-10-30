Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Общество Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.

Футбол ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018 «Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.

Армия и оружие Россия построит не имеющие аналогов корабли В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).

Политика В Германии призвали оставить Украину транзитером газа Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.

Авто Kia рассекретила дизайн нового седана Optima Корейская компания Kia распространила первые изображения нового седана K5, который в России продается под названием Optima.