Политика

РБКРБКВ США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
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Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США

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Салливан надеется, что США помешают России достроить «Северный поток – 2»

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США признали бессилие перед «Северным потоком — 2»

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В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

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В Вашингтоне заявили об огромной угрозе «Северного потока 2» для Украины

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Госдеп считает важнейшей задачей препятствование строительству «Северного потока - 2»

ТАСС12:06

Госдеп признал невозможность остановить строительство «Северного потока – 2»

Известия12:36
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Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Общество

Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз

Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия 17:01
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Политика

Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Кино

Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Piter.tv вчера в 12:14
Происшествия

Число погибших во время паводка выросло в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. До конца лета регион пережил две волны паводка.
EastRussia 05:11
Футбол

ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018

«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru 13:12
Гаджеты

Apple выпустит три модели iPhone с поддержкой 5G

Astera 12:35
Армия и оружие

Россия построит не имеющие аналогов корабли

В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru 18:15
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек

В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Экономика

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъ вчера в 02:10
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 19:45
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Политика

В Германии призвали оставить Украину транзитером газа

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.
Газета.Ru 09:37
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Авто

Kia рассекретила дизайн нового седана Optima

Корейская компания Kia распространила первые изображения нового седана K5, который в России продается под названием Optima.
Известия вчера в 06:57
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США

Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 15:53
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Культура

Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

Эхо Москвы 10:30
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
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