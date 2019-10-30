Политика
РБКВ США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
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Политика
Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе
Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Культуромания 12:37
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Чемпионат 16:16
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
МонаВиста 12:38
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости вчера в 09:30
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Моряки Балтийского флота в ходе учений по поиску мин обнаружили, предположительно, затонувшую подлодку времён Великой Отечественной войны.
RT на русском 18:46
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 19:44
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие
В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты
Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Футбол
Горячая телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, показала, что умеет делать с мячом
Журналистка стриминговой платформы DAZN прославилась после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором фанаты «Наполи» во время матча просили ее показать грудь.
Sport24.ru 06:57
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Газета.Ru 20:31
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 18:15
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости 09:01
Политика
Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»
Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру 11:10
Общество
Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Теннис
Даниил Медведев: Очень боялся проиграть
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Жереми Шарди на старте турнира в Париже.
GoTennis.ru 04:12
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Космос
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
Lenta.ru 19:55
Единоборства
Ковалев и Альварес проведут бой года. Пропустить невозможно
Оба боксера на протяжении многих лет были и до сих пор являются чемпионами мира, причем Канело владел титулами в трех весовых категориях.
Спорт-Экспресс 17:10