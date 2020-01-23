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Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.