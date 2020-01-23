Общество

REGNUMREGNUMВ США ужесточили правила выдачи виз беременным

Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
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