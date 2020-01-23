Общество
REGNUMВ США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
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Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Шоу-бизнес
Бочкарева решила продать кадиллак после скандала с наркотиками
Исполнительница одной из главных ролей в ситкоме "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева объявила о продаже иномарки после завершения скандала из-за наркотиков.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.
Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
От слов к делу перешли эксперты на передаче «Место встречи» телеканал НТВ.
Шоу-бизнес
Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком
Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Спорт
Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
Финансы
Таинственный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный покупатель выставил на аукционе заявку на 58 миллиардов рублей с погашением в ноябре 2025 года.
Кино
«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
Армия и оружие
США проведут совместные с Колумбией военные учения
Представители американских и колумбийских вооруженных сил проведут совместные учения, которые состоятся в Колумбии в конце января.
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
Оправдательный приговор в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместрома» отменен
Верховным судом Республики Саха (Якутия) доводы апелляционного представления прокурора признаны обоснованными, оправдательный приговор Якутского городского суда по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместпрома» отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Армия и оружие
Эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией
Угроза ядерной войны между США и Россией ниже, чем, например, между Индией и Пакистаном, заявили в совете по науке и безопасности группы «Бюллетень ученых-атомщиков».
Общество
«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам до стабилизации эпидемиологический обстановки, связанной со случаями заболевания, вызванными новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), воздержаться от посещения этой страны.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Культура
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Технологии
ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой закрыла сессию в МГУ на одни пятерки
Младшая дочь популярной российской телеведущей Екатерины Стриженовой Александра закрыла сессию в МГУ имени Ломоносова на одни пятерки.
Политика
Трамп назвал сроки оглашения плана по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп рассказал, когда огласит план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Теннис
Даниил Медведев победил во втором круге Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев попал в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.