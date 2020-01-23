Общество
REGNUMВ США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
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Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Политика
ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Политика
Памфилова предложила термин для голосования по поправке в Конституцию
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила называть голосование по поправке в Конституции специальным термином, чтобы не было путаницы и не было ссылок на действующее законодательство.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Трамп хочет огласить план ближневосточного урегулирования до 28 января
Президент Дональд Трамп намерен огласить план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 явнаря встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. об этом сам американский лидер заявил во время встречи с журналистами.
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Авто
Цены уезжают в 2020-й: на сколько подорожают автомобили и почему
Едва потребители привыкли к прайсам на автомобили после повышения НДС в начале 2019 года, как их ждёт новый скачок цен в 2020 году.
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Общество
Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи
Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Здоровье
Врач Алексей Хухрев: «история с коронавирусом раздута ради денег»
Специалист предполагает, что вся эта история с вирусом раздута ради получения денег.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Происшествия
В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом
Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.
Политика
Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте
В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Политика
Мишустин назначил замруководителя аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова на должность заместителя руководителя аппарата правительства.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Общество
Цены на бензин вновь подняли на Камчатке
На Камчатке на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт» вновь изменили в сторону увеличения цены на топливо.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Игры