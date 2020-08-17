В США в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле
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В национальном парке Долина Смерти в Соединенных Штатах отмечена самая высокая температура на Земле. Как сообщает ToDay News Ufa, температура воздуха в парке Долина Смерти достигла пятидесяти четырех с половиной градуса по Цельсию.В источнике
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В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года
Российская газетавчера в 04:53