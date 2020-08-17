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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В США в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке Долина Смерти в Соединенных Штатах отмечена самая высокая температура на Земле. Как сообщает ToDay News Ufa, температура воздуха в парке Долина Смерти достигла пятидесяти четырех с половиной градуса по Цельсию.В источнике
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Газета.Ru

В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Газета.Ruвчера в 14:16
ТАСС

В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

ТАССвчера в 13:35
Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Известиявчера в 09:24
RT на русском

СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

RT на русскомвчера в 09:25
Lenta.ru

Зафиксирована самая высокая температура на Земле

Lenta.ruвчера в 09:30
МИР 24

В Долине смерти США зафиксировали рекордную температуру

МИР 24вчера в 05:19
Российская газета

В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года

Российская газетавчера в 04:53

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Трамп заявил о намерении помиловать «очень, очень важного» человека

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что помилует «очень, очень важного» человека во вторник, но это не будет не Эдвард Сноуден или его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.
Московский Комсомолец20:53

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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