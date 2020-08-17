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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В США в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке Долина Смерти в Соединенных Штатах отмечена самая высокая температура на Земле. Как сообщает ToDay News Ufa, температура воздуха в парке Долина Смерти достигла пятидесяти четырех с половиной градуса по Цельсию.В источнике
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Газета.Ru

В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Газета.Ruвчера в 14:16
ТАСС

В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

ТАССвчера в 13:35
Lenta.ru

Зафиксирована самая высокая температура на Земле

Lenta.ruвчера в 09:30
RT на русском

СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

RT на русскомвчера в 09:25
Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Известиявчера в 09:24
МИР 24

В Долине смерти США зафиксировали рекордную температуру

МИР 24вчера в 05:19
Российская газета

В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года

Российская газетавчера в 04:53

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря
РИА Новости00:58
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Минобороны РФ вернуло на родину 26 детей из Сирии

Москва, 18 августа 2020, 07:25 — REGNUM 26 российских детей были доставлены из Сирии самолетом Министерства обороны РФ на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
REGNUM00:25
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Бывший вратарь ФК «Краснодар» Крицюк может перейти в «Локомотив»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле Станислав Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с клубом. главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев пояснил, что Крицюк испытывает проблемы со здоровьем.
Кубань 24вчера в 14:50

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В Челябинской области начались учения танковой дивизии

«К учению привлекаются около восьми тысяч военнослужащих и более 1,8 тыс. единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области», — сообщили агентству.
Известия01:48
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