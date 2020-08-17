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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В США в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке Долина Смерти в Соединенных Штатах отмечена самая высокая температура на Земле. Как сообщает ToDay News Ufa, температура воздуха в парке Долина Смерти достигла пятидесяти четырех с половиной градуса по Цельсию.В источнике
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Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Известиявчера в 09:24
ТАСС

В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

ТАССвчера в 13:35
Lenta.ru

Зафиксирована самая высокая температура на Земле

Lenta.ruвчера в 09:30
RT на русском

СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

RT на русскомвчера в 09:25
Газета.Ru

В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Газета.Ruвчера в 14:16
МИР 24

В Долине смерти США зафиксировали рекордную температуру

МИР 24вчера в 05:19
Российская газета

В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года

Российская газетавчера в 04:53

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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Врачи раскрыли опасность яблок для здоровья

Эксперты объяснили, что можно есть с семечками − В яблоках много фруктозы, которая проходит через печень и превращается в сахарозу, − рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.
Московский Комсомолец22:03
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Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Исследователи установили, что самым важным факторов, потенциально защищающим от развития депрессии является социальный фактор, то есть частота доверительных отношений с людьми, встречи с семьей и друзьями.
Evo-rus.comвчера в 09:02
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