Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

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