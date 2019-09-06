Здоровье
REGNUMВ США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты. Соответствующая информация содержится в стенограмме Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которая была опубликована 6 сентября.
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Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной начался
Россия включила в списки для выдачи Украине 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.
ТВ Центр 03:37
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
Нева Спорт вчера в 16:37
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Интернет
Беспощадный маркетинг Intel. Компания продолжает утверждать, что многоядерные CPU нужно сравнивать в простейших повседневных задачах
На слайдах вы можете видеть, что Intel в очередной раз прошлась по Cinebench, утверждая теперь, что это ПО используют всего 0,22% пользователей.
iXBT.com 06:42
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
Напомним, в Mi 9T Pro установлен 6,39-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+.
Astera 07:23
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Хоккей
Скудра: была непростая ночь, добрались до Хабаровска буквально перед матчем
У «Трактора» была очень непростая ночь, добрались буквально перед самым матчем.
Чемпионат 07:32
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Матч ТВ 05:50
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС 04:03
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Баскетбол
Сергей Карасев: «Я не нашел себя на этом чемпионате мира. Буду работать, что еще остается?»
Форвард сборной России Сергей Карасев отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира подстегнет его тренироваться еще усерднее.
Sportbox.RU 07:46
Происшествия
Мусорный полигон загорелся в новой Москве
Полигон твердых бытовых отходов горит на площади 250 квадратных метров в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.
Интерфакс 08:20