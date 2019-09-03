Здоровье
Газета.RuВласти США подтвердили смерть пяти человек от курения вейпа
Власти сообщили уже о пяти жертвах пагубной привычки. Чем опасно "парить" - разобралась "Газета.Ru". Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране пятый случай смерти человека, курившего электронные сигареты.
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Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Политика
Зеленскому предстоит принять активное участие в американских выборах
Как отмечают в издании Трамп добивается того, чтобы втянуть Зеленского в противостояние, заставив его раскрутить расследование касательно коррупционных схем Хантера Байдена – сына главного конкурента нынешнего американского президента демократа Джо Байдена.
Новостной фронт 02:43
Хоккей
Тренер «Динамо»: в матче со «Спартаком» обе команды показали свой максимум
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов сказал, что в матче КХЛ со столичным "Спартаком" обе команды сыграли на максимуме своих возможностей.
РИА Новости вчера в 16:37
Гаджеты
Redmi K20 Pro проверен на прочность
ГЛАС.RU вчера в 12:03
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 вчера в 13:31
Футбол
Черчесов не исключил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что условно-освобожденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не нужно вычеркивать из жизни и не исключил возможности их возвращения в сборную.
REGNUM 04:16
Авто
Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
РБК вчера в 23:01
Кино
Звезда киновселенной Marvel сыграет в «Миссии невыполнимой 7»
Одну из ключевых ролей исполнит Хейли Этвелл знакомая зрителям прежде всего по фильмам студии Marvel о Капитане Америке и сериалу "Агент Картер".
Kinonews.ru 03:57
Политика
Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.
Известия 02:48
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
В Иране заявили о возможности обогатить уран выше 20%
Иран может обогатить уран до отметки более чем 20%, но не намерен этого делать, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.
РБК 04:36
Происшествия
В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов
Аргументы недели вчера в 15:58
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Гаджеты
Adidas анонсировала беспроводные наушники с тканевой отделкой
Другая модель RPT-01 более увесистая и относится к накладным наушникам. Они полностью обшиты трикотажем.
The GEEK 02:16
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.
РБК 04:55
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК 05 сентября в 20:20
Финансы
От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 б. п.- с 7,25% до 7% годовых. Понижение ставки произошло третий раз за год.
Национальная служба новостей вчера в 14:41