Здоровье

Газета.RuГазета.RuВласти США подтвердили смерть пяти человек от курения вейпа

Власти сообщили уже о пяти жертвах пагубной привычки. Чем опасно "парить" - разобралась "Газета.Ru". Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране пятый случай смерти человека, курившего электронные сигареты.
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Власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа

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В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами

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В США подтвердили смерть пяти человек от курения вейпа

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Власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний

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