Здоровье

REGNUMREGNUMВ США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты. Соответствующая информация содержится в стенограмме Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которая была опубликована 6 сентября.
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Число жертв вейпов в США выросло до пяти

МИР 2404:12

Власти США подтвердили смерть пяти человек от заболеваний, вызванных курением вейпа

ТАССвчера в 23:18

Курение вейпа привело к смерти 5 человек в США

Телеканал 360°03:18

В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами

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В США возросло число погибших от курения вейпов

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В США зафиксировали три случая смерти от курения электронных сигарет

РБКвчера в 17:32

В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет

Российская газетавчера в 16:17
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Политика

Россия и Украина обменялись заключенными

В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны, сообщила «РИА Новости» уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.
Коммерсантъ 05:28
Футбол

Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву

28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Общество

Путин поздравил москвичей с Днем города

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Авто

Kia обновил свой самый бюджетный кроссовер

Компания Kia объявила старт продаж новой модификации самого бюджетного кроссовера в линейке бренда - KX1.
Новые автомобили вчера в 22:32
Политика

Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян

Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
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Странное заболевание убивает собак в Норвегии

Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.
REGNUM 06:36
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Происшествия

Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука

Интерфакс 04:34
Шоу-бизнес

Женя Огурцова: «Часто матерюсь при ребенке»

StarHit.ru 02:30
Политика

Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Экономика

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Интернет

Беспощадный маркетинг Intel. Компания продолжает утверждать, что многоядерные CPU нужно сравнивать в простейших повседневных задачах

На слайдах вы можете видеть, что Intel в очередной раз прошлась по Cinebench, утверждая теперь, что это ПО используют всего 0,22% пользователей.
iXBT.com 06:42
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Происшествия

Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе

Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Экономика

Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%

Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках

Полицейские пришли с обыском в штаб Навального в Петербурге, сообщается в твиттере организации в субботу.
Интерфакс 06:46
Шоу-бизнес

Божена Рынска нашла опекуна будущей дочери на случай своей смерти

Читайте материал: "Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко"
Московский Комсомолец 04:27
Общество

Дочь принца Уильяма пошла в первый класс

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Происшествия

«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы

Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Теннис

В финале US Open встретятся Медведев и Надаль

Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Происшествия

AFP сообщило о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний новейшего лайнера 777X, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
Ведомости 05:52
Финансы

Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд

Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета 03:00
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Происшествия

Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области

Пятый канал 03:23
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