Коронавирус
Ореанда-НовостиВ США власти выделят по $3 тысячи на семью из-за коронавируса
Министр финансов США заявил, что средства будут выделяться в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете пандемии коронавируса. Он также отметил, что около 110 миллиардов долларов будет выделено больницам. По мнению министра, 3 тысячи долларов поможет продержаться семье из четырёх человек.
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Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса
Народные новости12:01
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Интернет
МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Здоровье
На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Музыка
Поклонники Little Big из Перми прогоняют коронавирус кавером на Uno
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека
В Италии носителями нового коронавируса COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 480.
Общество
Киселёв описал происходящее фразой Черномырдина
В конце 2004 года, 26 декабря, в Индийском океане случилось грандиозное землетрясение.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Здоровье
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Авто
Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran
Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»
Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
Общество
Число заражений коронавирусом в России достигло 367
На территории России выявили еще 61 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Футбол
Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона в РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал тройку лучших футболистов сезона-2019/20 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Общество
Швейные предприятия в РФ запустили производство многоразовых масок
Мантуров добавил, что российские швейные предприятия подключились к работе по производству многоразовых масок, так как «были приняты все необходимые решения».
Здоровье
Врач-инфекционист рассказала, для кого вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок, передает РИА "Новости".
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.