Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ США власти выделят по $3 тысячи на семью из-за коронавируса

Министр финансов США заявил, что средства будут выделяться в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете пандемии коронавируса. Он также отметил, что около 110 миллиардов долларов будет выделено больницам. По мнению министра, 3 тысячи долларов поможет продержаться семье из четырёх человек.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

REGNUM13:13

Власти США готовы осуществить вливания ликвидности на $4 трлн из-за коронавируса

ТАСС12:37

Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса

Народные новости12:01

В США власти готовы из-за коронавируса выделить $3 тыс. на семью

News.ru11:58

Власти США пообещали выплатить по 3 000 долларов каждой американской семье

iReactor11:57

В США задумали выделить по 3 тысячи долларов на семью из-за коронавируса

Московский Комсомолец11:56

Каждая американская семья получит по три тыс. долл

Эхо Москвы12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Футбол

Тотти рассказал, чего ему больше всего не хватает в жизни

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что все еще скучает по матчам. 43-летний игрок завершил карьеру футболиста в 2017 году.
Спорт-Экспресс 14:45
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии

В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Низар Язиджи.
Взгляд.ру 15:46
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
Экономика сегодня 14:55
Армия и оружие

Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

Новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали "тяжелой и несбалансированной" техникой.
РИА Новости 16:33
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Здоровье

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
ТАСС 13:02
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com 08:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Общество

Россия ограничивает полеты в Турцию

Росавиация с понедельника, 23 марта, ограничивает авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму регулятора.
Коммерсантъ 09:12
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 приобретают россияне

Японская корпорация рассказала о том, какие именно кроссы приобретали россияне.
CarsWeek.ru 20 марта в 16:11
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651, сообщает ТАСС.
Москва 24 13:44
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) 12:15
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Происшествия

База отдыха загорелась на курорте в Одесской области

На черноморском курорте в Одесской области загорелась база отдыха, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.
Известия 15:21
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate

Megaobzor.com 10:03
Футбол

Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.
Sport24.ru вчера в 06:58
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Футбол

Экс-форвард «Рубина» рассказал о том, как переболел коронавирусом

Экс-форвард казанского "Рубина" Жонатас рассказал о том, как переболел коронавирусом, передает Record.
Газета.Ru 16:27
Политика

В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ

Коммерсантъ Ижевск 09:57
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Музыка

Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Российская газета 20 марта в 17:32
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Газета.Ru 16:01
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное