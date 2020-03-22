Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ США власти выделят по $3 тысячи на семью из-за коронавируса

Министр финансов США заявил, что средства будут выделяться в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете пандемии коронавируса. Он также отметил, что около 110 миллиардов долларов будет выделено больницам. По мнению министра, 3 тысячи долларов поможет продержаться семье из четырёх человек.
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В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью

ТАСС12:00

Каждая американская семья получит по три тыс. долл

Эхо Москвы12:04

Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса

Народные новости12:01

В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

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В США власти готовы из-за коронавируса выделить $3 тыс. на семью

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Власти США пообещали выплатить по 3 000 долларов каждой американской семье

iReactor11:57

В США задумали выделить по 3 тысячи долларов на семью из-за коронавируса

Московский Комсомолец11:56
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Общество

В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в САР, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
РИА Новости 15:36
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Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
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Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
ToDay News Ufa 19 марта в 05:41
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса

Известный вирусологи из России разработали уникальное средство от коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:49
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Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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«Уфа» сделала заявление о госпитализации Тилля

17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию.
Спорт-Экспресс 06:21
Политика

СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Известия 17:30
Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
Политика

Трамп: США проходят через большие испытания из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна проходит через большие испытания в связи с коронавирусом, но выразил уверенность в конечной "великой победе" над "врагом".
РИА Новости 18:30
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
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Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай».
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Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
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Жены Дженсена Эклса и Джареда Падалеки на кадрах нового эпизода «Сверхъестественного»

Официальный синопсис эпизода гласит, что Сэм и Дин (Дженсен Эклс) будут разыскивать некую уникальную вещь, которая в силах помочь им совладать с Богом.
Popcornnews.ru 19 марта в 17:00
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Известия 18:00
Общество

В Минздраве Украины сообщили о 81 новом подозрении на COVID-19

Киев, 22 марта 2020, 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 08:26
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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Театры

В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя

Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.
RuNews24.ru 20 марта в 06:26
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
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«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок

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Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА

Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Metaratings вчера в 06:45
Общество

Психолог дала советы по организации жизни оставшимся на «удаленке»

Россиянам, перешедшим на удаленный формат работы в связи с эпидемией коронавируса, дала советы медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан.
РЕН ТВ 18:36
Политика

В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ

Коммерсантъ Ижевск 09:57
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
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