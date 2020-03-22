Коронавирус
Ореанда-НовостиВ США власти выделят по $3 тысячи на семью из-за коронавируса
Министр финансов США заявил, что средства будут выделяться в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете пандемии коронавируса. Он также отметил, что около 110 миллиардов долларов будет выделено больницам. По мнению министра, 3 тысячи долларов поможет продержаться семье из четырёх человек.
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Правительство США выделит деньги на стимулирование экономики из-за коронавируса
Народные новости12:01
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В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в САР, передает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
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США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
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Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
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Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Политика
Трамп: США проходят через большие испытания из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна проходит через большие испытания в связи с коронавирусом, но выразил уверенность в конечной "великой победе" над "врагом".
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Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Футбол
Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай»
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура может вернуться в «Вегалта Сендай».
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Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Происшествия
В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Жены Дженсена Эклса и Джареда Падалеки на кадрах нового эпизода «Сверхъестественного»
Официальный синопсис эпизода гласит, что Сэм и Дин (Дженсен Эклс) будут разыскивать некую уникальную вещь, которая в силах помочь им совладать с Богом.
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Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
В Минздраве Украины сообщили о 81 новом подозрении на COVID-19
Киев, 22 марта 2020, 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Театры
В Пермской опере пройдут спектакли для одного зрителя
Театр решил воспользоваться запретом на проведение массовых мероприятий и провести уникальный эксперимент: дать серию оперных спектаклей для одного зрителя в зале.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
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«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок
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Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА
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Психолог дала советы по организации жизни оставшимся на «удаленке»
Россиянам, перешедшим на удаленный формат работы в связи с эпидемией коронавируса, дала советы медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».