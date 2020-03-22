Министр финансов США заявил, что средства будут выделяться в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете пандемии коронавируса. Он также отметил, что около 110 миллиардов долларов будет выделено больницам. По мнению министра, 3 тысячи долларов поможет продержаться семье из четырёх человек.

В США власти выделят по $3 тысячи на семью из-за коронавируса

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