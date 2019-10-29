Политика
RT на русскомВ США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
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В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.RT на русском00:00
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В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
Комсомольская правда02:50
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Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
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В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России
В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ * прямо связано с поведением России.
Взгляд.ру 04:06
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 13:07
Технологии
В России создали одноразовую посуду из крахмала
ФедералПресс вчера в 05:05
Общество
На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту
Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Авто
Назвали самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Самым многочисленным SUV в России является отечественная LADA 4x4, которой владеют 1,2 миллиона человек.
Новые автомобили вчера в 06:03
Гаджеты
Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS
Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
Реальное время 27 октября в 20:39
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
Экономика
Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Экономика
Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru
Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group.
Ведомости 03:48
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
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Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro
ITZine.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Bimru.ru вчера в 04:05
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В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину
Lenta.ru вчера в 18:39
Футбол
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Ротор»
Сразу два бывших тренера московского «Спартака» стали кандидатами на пост нового наставника «Ротора».
Свободная Пресса вчера в 12:04
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ЛНР обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода
Интерфакс 03:53
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46