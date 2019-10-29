Политика

RT на русскомRT на русскомВ США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
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с чего всё началось

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском00:00

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В Совфеде оценили новый призыв к санкциям против «Северного потока — 2»

RT на русском03:04

В США инициировали введение санкций против «Северного потока — 2»

Московский Комсомолец00:53

В США вновь предложили ввести санкции против «Северного потока — 2»

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В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»

Комсомольская правда05:50

В США предложили ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру01:44

В США предложили ввести новые санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ru02:37

Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против «Северного потока-2»

Российская газета03:49
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Политика

Бойко обвинил власти Украины в неспособности подчинить националистов

Президент и правительство Украины оказались неспособны противостоять националистам и обеспечить разведение войск в Донбассе.
Известия 26 октября в 08:38
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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Карпин назвал смешной гонку «Ростова» за чемпионством

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Политика

Пучдемон прибыл на заседание суда в Брюсселе по делу о выдаче Испании

Отстранённый от должности главы правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в зал судебных заседаний в Брюсселе, где будет рассмотрено дело о передаче его испанскому правосудию.
REGNUM 05:29
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Известия 05:17
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Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 05:48
Происшествия

В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

РБК 05:47
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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Авто

В Сети показали новую Kia Optima

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru вчера в 05:38
Наука

Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел

Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Vevby.ru вчера в 10:48
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Футбол

Покидающий США Руни назвал серьезную проблему МЛС

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что в МЛС слишком маленькие зарплаты.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
Общество

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Транспорт

Каршеринг «Яндекс.Драйв» запустил междугородние поездки

Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» получили возможность совершать поездки между Москвой и Санкт-Петербургом, а также между Москвой и Казанью, говорится в сообщении сервиса.
Ведомости 03:50
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Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

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