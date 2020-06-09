Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает издание Aviation Week.
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СМИ сообщили об инциденте во время испытания гиперзвуковой ракеты в США

РБК17:00

СМИ: тестовый образец гиперзвуковой ракеты уничтожен в ходе испытаний в США

ТАСС16:13

В США гиперзвуковая ракета едва не улетела в свободный полет, пишут СМИ

РИА Новости14:21

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Известия14:40

Гиперзвуковая ракета США была сбита, когда улетела в свободный полет

РЕН ТВ15:25

Гиперзвуковая ракета чуть не ушла в свободный полет на испытаниях в США

Газета.Ru15:30

Американские военные едва не упустили гиперзвуковую ракету в свободный полет

Взгляд.ру14:21
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
5
Общество

Глава омского Роспотребнадзора предложил не открывать детские сады

Глава регионального Роспотребнадзора выступил против перехода на второй этап снятия ограничительных мероприятия с 5 июня.
АиФ Омск 04:01
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Наука

Для миниатюрных аккумуляторов разработали тонкопленочный электрод

Новые электроды могут использоваться в аккумуляторах для миниатюрных устройств и сенсоров.
Индикатор вчера в 13:10
Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
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Здоровье

В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
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Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
37
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
19
Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
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Общество

Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
6
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
133
Шоу-бизнес

«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене

Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru 11:51
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Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
174
Здоровье

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
1
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,3K
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
7
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
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Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 07:33
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
7
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Футбол

Аленичев назвал Тиля и Крала самыми провальными трансферами «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о самых провальных трансферах «красно-белых» за последние годы.
Metaratings 19:47
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Политика

В Нидерландах опровергнута одна из версий крушения MH17

В Нидерландах опровергнута одна из версий крушения лайнера MH17.
Evo-rus.com 16:13
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Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео из бани

Наталья Королева показала видео из бани Добавим, что проводить время на дачном участке во время самоизоляции — это нормальное занятие для большинства знаменитостей в период пандемии.
Вокруг ТВ вчера в 05:05
28
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
143
Общество

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских.
Известия 21:55
7
Космос

Звезда RZ Piscium имеет звездный спутник с низкой массой

AstroNews.ru вчера в 15:37
9
Как работают Яндекс.Новости?
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