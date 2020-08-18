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В США восхитились смекалкой российских подводников

Американский журнал Forbes восхитился новым способом запуска ракет из-подо льда, придуманным российскими подводниками.В источнике
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Известия

В США восхитились смекалкой российских подводников

Известия14:23
ПолитРоссия

Forbes: блестящая идея военных даст Кремлю преимущество в Арктике

ПолитРоссия16 августа в 13:25
Взгляд.ру

В США восхитились смекалкой российских подводников

Взгляд.ру11:25
ИноСМИ

Forbes (США): российская ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе (Forbes)

ИноСМИвчера в 11:01
iReactor

Обозревателя Forbes восхитила необычная идея РФ в Арктике

iReactorвчера в 05:11
Актуальные Новости

Forbes: Блестящая идея российского флота даст стране преимущество в водах Арктики

Актуальные Новостивчера в 01:08
РИА Новости

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

РИА Новости12:22

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза

Оппозиция Белоруссии ждет от Евросоюза, что он предложит механизмы решения ситуации в стране, заявил во вторник, 18 августа, член координационного совета, дипломат и бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
Известия13:25
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Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

В еще одном исследовании Сюзанна Сабин и специалисты из Института изучения истории человека Общества Макса Планка реконструировали геном туберкулеза по кальцифицированному узелку, который нашли в останках епископа Винструпа.
ToDay News Ufa11:04
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Мбаппе и Рико вошли в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Лейпцигом»

Нападающий Килиан Мбаппе и вратарь Серхио Рико выйдут в основном составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в полуфинальном матче Лиги чемпионов с немецким "Лейпцигом", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:21