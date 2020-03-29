Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс.

В США впервые умер младенец с коронавирусом

Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Общество Москвичей предупредили о резкой смене погоды В российскую столицу уже к вечеру воскресенья придет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и моросящий дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.

Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.

Общество В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Происшествия Еще четверых воронежцев изолировали с подозрением на коронавирус В Воронежской области общее число госпитализированных в стационары с подозрением на коронавирус жителей выросло на четыре человека за сутки и составило 38 чел.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Здоровье В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса По словам Сулейманова, на въездах на территорию, где находится глава региона, выставлены медицинские посты, которые на постоянной основе контролируют здоровье лиц, вступающих в контакт с Кадыровым.

Здоровье Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Минтруд объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя В Минтруде пояснили, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 по 3 апреля не являются продлением отпуска.

Общество В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.

Общество Еще двое заболели коронавирусом в Ленобласти Как сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба областного правительства, Роспотребнадзор по Ленобласти подтверждает два новых случая заболевания коронавирусом в семье женщины, у которой наличие вируса подтверждено 28.03.