Коронавирус
ТАССВ США впервые умер младенец с коронавирусом
Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс.
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Общество
Путин поручил отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса
Владимир Путин поручил до 30 марта отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Общество
В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Общество
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
В российскую столицу уже к вечеру воскресенья придет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и моросящий дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Общество
Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки
Всего за сутки два пациента с коронавирусом погибли в Москве, по одному Петербурге и Оренбургской области.
Общество
В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Здоровье
Первую заболевшую на Ставрополье коронавирусом готовят к выписке
Самая первая пациентка, заболевшая на Ставрополье коронавирусом, готовится к выписке на следующей неделе.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Происшествия
Еще четверых воронежцев изолировали с подозрением на коронавирус
В Воронежской области общее число госпитализированных в стационары с подозрением на коронавирус жителей выросло на четыре человека за сутки и составило 38 чел.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Здоровье
В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса
По словам Сулейманова, на въездах на территорию, где находится глава региона, выставлены медицинские посты, которые на постоянной основе контролируют здоровье лиц, вступающих в контакт с Кадыровым.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Здоровье
КОРОНАВИРУС в Ивановской области: ситуация на 29 марта
По состоянию на 29 марта, в Ивановской области диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией официально подтвержден у 7 пациентов.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
Общество
Минтруд объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя
В Минтруде пояснили, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 по 3 апреля не являются продлением отпуска.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Еще двое заболели коронавирусом в Ленобласти
Как сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба областного правительства, Роспотребнадзор по Ленобласти подтверждает два новых случая заболевания коронавирусом в семье женщины, у которой наличие вируса подтверждено 28.03.
Общество
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.