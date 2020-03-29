Коронавирус

ТАССТАССВ США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс.
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В США впервые умер младенец с коронавирусом

ТАСС01:20

Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом

Газета.Ru01:37

В США впервые умер младенец с коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:55

В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец

РБКвчера в 23:02

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Известиявчера в 22:52

Первый младенец скончался от коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 22:20

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ruвчера в 23:10
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

Путин поручил отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса

Владимир Путин поручил до 30 марта отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
RZN.info 04:56
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM вчера в 10:49
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Деловое.ТВ 27 марта в 13:34
Общество

В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Вечерние Ведомости вчера в 07:25
Общество

Москвичей предупредили о резкой смене погоды

В российскую столицу уже к вечеру воскресенья придет атмосферный фронт, который принесет с собой облака и моросящий дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

Всего за сутки два пациента с коронавирусом погибли в Москве, по одному Петербурге и Оренбургской области.
REGNUM 04:46
Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:56
Здоровье

Первую заболевшую на Ставрополье коронавирусом готовят к выписке

Самая первая пациентка, заболевшая на Ставрополье коронавирусом, готовится к выписке на следующей неделе.
ГТРК Ставрополье 05:06
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Происшествия

Еще четверых воронежцев изолировали с подозрением на коронавирус

В Воронежской области общее число госпитализированных в стационары с подозрением на коронавирус жителей выросло на четыре человека за сутки и составило 38 чел.
Обозреватель Врн 04:19
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса

По словам Сулейманова, на въездах на территорию, где находится глава региона, выставлены медицинские посты, которые на постоянной основе контролируют здоровье лиц, вступающих в контакт с Кадыровым.
URA.Ru вчера в 23:53
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 22:18
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Здоровье

КОРОНАВИРУС в Ивановской области: ситуация на 29 марта

По состоянию на 29 марта, в Ивановской области диагноз заболевания новой коронавирусной инфекцией официально подтвержден у 7 пациентов.
IvanovoNews 04:55
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Российская газета вчера в 01:37
Общество

Минтруд объяснил, как будет оплачиваться нерабочая неделя

В Минтруде пояснили, если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 по 3 апреля не являются продлением отпуска.
Тверские ведомости 27 марта в 09:27
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Еще двое заболели коронавирусом в Ленобласти

Как сообщает сегодня, 29 марта, пресс-служба областного правительства, Роспотребнадзор по Ленобласти подтверждает два новых случая заболевания коронавирусом в семье женщины, у которой наличие вируса подтверждено 28.03.
Леноблинформ 04:54
Общество

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:32
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
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