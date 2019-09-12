Наука

Газета.RuГазета.RuВ США вручили Шнобелевские премии

В Гарвардском университете (США) состоялось ежегодная церемония присуждения Шнобелевских премий, которыми оцениваются научные работы с сомнительной научной ценностью – те, что заставляют сначала улыбнуться, а затем задуматься, как говорят организаторы премии.
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с чего всё началось
В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается
 на сайте мероприятия.
РБК00:26

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В Гарварде вручили Шнобелевские премии

РБК00:26

Шнобелевские премии вручили в Гарвардском университете

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Life.ruвчера в 22:19

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Российская газета03:47

В США вручили Шнобелевские премии

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