Наука
ТАССВ США вручили Шнобелевские премии
По мнению ученых, важно, чтобы пицца была приготовлена в Италии. Шнобелевской премии мира удостоена группа ученых из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура.
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Кубики вомбатов, машинка для подмывания, магнитные тараканы: присуждена Шнобелевка-2019
Индикаторвчера в 19:00
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Футбол
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал «обезьяной» форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 17:41
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Общество
Работодатели не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю
Основным недостатком перехода на четырехдневную рабочую неделю, по мнению 48% работодателей, является снижение зарплаты сотрудников (и чем меньше компания, тем чаще ее представители выбирают этот вариант (52%)).
Banknn.ru вчера в 05:16
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Энергетика
Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ
Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ).
РИА Новости 01:31
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Гаджеты
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Происшествия
Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя
В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
REGNUM 00:05
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Футбол
«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
Советский спорт 01:16
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Наука
В Арктике открыли новый остров и пролив
Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье вчера в 06:31
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Общество
Стали известны зарплаты российских IT-специалистов
По словам экспертов, средняя зарплата «айтишника» в стране составляет 37,2 тысячи рублей.
ФедералПресс 01:40
Шоу-бизнес
В Москве прооперировали Александра Розенбаума
МИР 24 10 сентября в 23:35
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Общество
Собчак разослала гостям список подарков на свадьбу с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов завершают приготовления к свадьбе, которая назначена на эту пятницу, 13 сентября.
Московский Комсомолец вчера в 14:37
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском вчера в 03:49
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00