Кино
BFM.ruВ США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов». За награду в этой номинации также боролись «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы», передает «Интерфакс».
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Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Спорт
WADA ускорило процедуру рассмотрения несоответствия РУСАДА
Организация намерена выяснить, с чем связаны изменения в базе данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено рассмотреть по ускоренной программе вопрос несоответствия РУСАДА.
SM News 05:17
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД
Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
РАПСИ 04:33
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Транспорт
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
На участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург - Всеволожск - Морье будет ограничено движение автомобилей - две полосы будут перекрыты в связи с проведением работ дорожного полотна.
Neva.Today 04:41
Политика
В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.
REGNUM вчера в 14:00
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Путешествия
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Политика
Власти Венгрии ожидают Путина в Будапеште в октябре
Президента России Владимира Путина ожидают в Будапеште в октябре.
Известия 05:16
Происшествия
В Ленобласти произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Как уточняет агентство, в данном районе располагается нефтеперерабатывающий завод «Кинеф».
RT на русском 01:33
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России
В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
Известия 00:44
Здоровье
Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
Ночь на пятницу, 20 сентября, в Москве стала самой холодной с начала осени.
Москва 24 20 сентября в 05:22
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 20 сентября в 08:14
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Происшествия
WSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов.
Ведомости 04:10
Здоровье
В Челябинской области медики скорой помощи оказались на грани бунта
Коллективное обращение с требованием объяснить падение зарплаты написали водители и фельдшеры скорой помощи Саткинского района на имя главного врача.
Красная весна 20 сентября в 16:42
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь» пролилась без «Хищника»
Newsler.ru вчера в 15:21
Общество
Первый снег выпал в Свердловской области
Сегодня, 23 сентября, в городе Екатеринбурге выпал первый снег.
Вестник 01:50
Происшествия
Экс-депутат Госсовета Удмуртии погиб в ДТП
Станислав Лысков родился 14 декабря 1976 года. Он был депутатом Госсовета Удмуртии от фракции ЛДПР с 2012 по 2017 год.
РБК 05:06
Общество
Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
В Москве наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит, сообщила РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:39
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в европейских магазинах
Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold начал появляться в магазинах Европы.
UfaTime.ru 20 сентября в 09:37
ЖКХ
Детский сад в Екатеринбурге закрыли из-за холодных труб
Екатеринбург-ТВ 04:19
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Технологии
Калужане выбирают новый логотип для аэропорта
Сегодня, 23-го сентября, началось общественное голосование за новый логотип калужского аэропорта.
Kaluga-poisk.ru 03:17