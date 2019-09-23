Кино
BFM.ruВ США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов». За награду в этой номинации также боролись «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы», передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
Спорт
Глава ОКР признал угрозу отстранения сборной от участия в Играх-2020
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия олимпийской команды РФ в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.
Московский Комсомолец 08:44
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Интернет
Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»
Глава Роскомнадзора назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 11:11
Политика
Антикоррупционное бюро Украины упрекнуло Зеленского в дезинформации
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) упрекнуло президента Владимира Зеленского в дезинформации общества после того, как он призвал украинцев сообщать о всех случаях коррупции в НАБУ.
Rambler News Service 10:43
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Общество
В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи
Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Телепрограмма 06:16
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 21 сентября в 05:17
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество
Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру
Вечерняя Москва 08:30
Хоккей
Бывший форвард «Оттавы» может перейти в КХЛ
Портал Hockey Sverige сообщает о том, что сразу несколько клубов КХЛ заинтересованы в переходе бывшего форварда «Оттавы Сенаторз» Магнуса Пааярви.
Metaratings 10:14
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Политика
Роскомнадзор подготовил «зеркальные» поправки на решения Ofcom по RT
Роскомнадзор подготовил поправки в законопроект о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения британского регулятора по СМИ Ofcom по RT.
Известия 10:47
Футбол
Фанаты «Торпедо»: «Хотелось бы спросить у всех Торпедовцев: где вы все?»
Фанатская группировка «Торпедо» «Запад 5» опубликовало заявление, в котором критикует посещаемость домашних матчей черно-белых.
Спорт-Экспресс 08:35
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Футбол
Рабио недоволен своим положением в «Ювентусе»
Напомним, что Рабио перебрался в «старую синьору» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Евро-футбол.ру 10:01
Интернет
WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах.
РБК 11:14
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ
ГЛАС.RU 09:57
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском вчера в 10:31
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26