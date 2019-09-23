Кино

BFM.ruBFM.ruВ США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов». За награду в этой номинации также боролись «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы», передает «Интерфакс».
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«Эмми»-2019

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