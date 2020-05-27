В США вспыхнули протесты после гибели задержанного от рук полиции. Несколько сотен жителей Миннеаполиса вышли на улицу, протестуя против полицейского насилия и расового неравенства.

В США вспыхнули протесты после гибели задержанного от рук полиции

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