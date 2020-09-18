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REGNUM
REGNUM 

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКДвчера в 12:22
РЕН ТВ

TikTok пойдет в суд из-за блокировки приложения в США

РЕН ТВвчера в 12:13
Коммерсантъ

США запретят WeChat и TikTok с 20 сентября

Коммерсантъвчера в 08:43
РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБКвчера в 12:01
ТАСС

TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

ТАССвчера в 09:15
Телеканал 360°

TikTok ответил на решение США запретить скачивание приложения

Телеканал 360°вчера в 11:37
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ruвчера в 08:52

Из-за коронавируса в Башкирии запретили въезд в семь районов и городов

Как следует из документа, ограничен доступ граждан, не проживающих постоянно на территории города или района, а также иностранцев, либо тех, у кого нет специальных пропусков, выданных местными администрациями.
Из-за коронавируса в Башкирии запретили въезд в семь районов и городов
Аргументы и Факты - Уфавчера в 12:03
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ruвчера в 11:48
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Звезда «Улиц разбитых фонарей» признался в проблемах с алкоголем

Помочь актеру в нелегком деле борьбы с пристрастием к алкоголю пытались экс- и нынешняя супруги, но окончательное решение завязать со спиртным Половцев принял сам, передает портал «Дни.ру».
Слово и Дело17 сентября в 12:44

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ruвчера в 04:31
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Российский спектрометр АЦС не обнаружил фосфин в атмосфере Марса

18.09.20 Как показал оперативный анализ данных спектрометра среднего инфракрасного диапазона МИР (входит в состав комплекса АЦС) на борту аппарата TGO миссии «ЭкзоМарс-2016», фосфина в атмосфере Красной планеты нет, чувствительность измерений составляет 2 ppb (parts per billion, частиц на миллиард).
Портал Поисквчера в 09:06

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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Минфин РФ предложил предоставить «Роснефти» льготы на 460 млрд

Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает предоставление льгот для северной части Приобского месторождения «Роснефти» [ХМАО] в объеме 46 млрд рублей ежегодно в течение десяти лет.
URA.Ru16 сентября в 16:35

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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