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REGNUM
REGNUM

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБКвчера в 12:01
ТАСС

Китай выступает против действий США в отношении WeChat и TikTok

ТАСС20:35
Газета.Ru

Китай выступил против действий США в отношении TikTok и WeChat

Газета.Ru21:20
Lenta.ru

В TikTok ответили на запрет США скачивать приложение

Lenta.ru18:53
ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКДвчера в 12:22
Комсомольская правда

Китай возмущен запретом WeChat и TikTok в США

Комсомольская правда22:13
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ruвчера в 08:52

В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 для туристов

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для международных путешествий – разумная мера, заявил 19 сентября главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Известия00:31

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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В Госдуме назвали реальную цель пенсионной реформы

Несмотря на повышение пенсионного возраста на пять лет, которое, по идее, должно сэкономить большое количество средств, без трансфертов из федерального бюджета Пенсионный фонд все равно не в состоянии выполнять текущие обязательства перед пожилыми гражданами, подчеркивает эксперт.
Инвест-Форсайтвчера в 19:24
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Пригожин осудил Тарзана за публичное признание в измене

Известный музыкальный Иосиф Пригожин осудил Сергея Глушко (Тарзана) за публичное признание в измене и назвал его главную ошибку, из-за которой он и его супруга Наташа Королева оказались в центре бурного скандала.
CT newsвчера в 15:01
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В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night

Плотинка Парк Маяковского Главпочтамт Памятник The Beatles Октябрьская площадь Весь вечер и ночь мы вели онлайн-трансляцию с Ural Music Night, в которой подробно рассказывали обо всем, что происходило во время фестиваля.
Екатеринбург Онлайн23:30
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Россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира

В список первых пяти самых влиятельных евреев мира вместе с главой Facebook Марком Цукербергом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попал россиянин – глава фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор.
Взгляд.рувчера в 11:51
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Синоптик дал прогноз о погоде в России зимой

Москва, 19 сентября 2020, 04:16 — REGNUM Ситуация с аномально теплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
REGNUM21:16
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