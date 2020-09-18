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REGNUM
REGNUM

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКДвчера в 12:22
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ruвчера в 08:52
Телеканал 360°

TikTok ответил на решение США запретить скачивание приложения

Телеканал 360°вчера в 11:37
РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБКвчера в 12:01
ТАСС

TikTok и WeChat запретят в США с 20 сентября

ТАССвчера в 09:15
Коммерсантъ

США запретят WeChat и TikTok с 20 сентября

Коммерсантъвчера в 08:43
РЕН ТВ

TikTok пойдет в суд из-за блокировки приложения в США

РЕН ТВвчера в 12:13

Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал о близкой к стопроцентной эффективности российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир» (Фавипиравир).
Разработчик поделился успехами российского лекарства от коронавируса
Lenta.ruвчера в 16:55
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Жириновский предложил кремировать тело Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина американскому художнику Дэвиду Датуне, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.
Жириновский предложил кремировать тело Ленина
РИА Новостивчера в 14:25
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
1,5K

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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В офисе Зеленского опровергли данные о тайных договоренностях с РФ

Ранее экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что между Киевом и Москвой якобы существуют некие договоренности по Донбассу.
Вечерняя Москвавчера в 15:53

Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русскомвчера в 06:38
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