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REGNUM
REGNUM

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok. Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины.В источнике
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ТАСС

Китай выступает против действий США в отношении WeChat и TikTok

ТАСС20:35
Газета.Ru

Китай выступил против действий США в отношении TikTok и WeChat

Газета.Ru21:20
Ruposters.ru

Американцам в сентябре запретят скачивать китайские TikTok и WeChat

Ruposters.ruвчера в 08:52
ЭКД

Новости Китая, вечер: английский футбол на Tencent и несчастный случай в театре Уханя

ЭКДвчера в 12:22
РБК

TikTok заявил о намерении оспорить запрет США на использование приложения

РБКвчера в 12:01
Комсомольская правда

В США запретят скачивать TikTok и WeChat

Комсомольская правдавчера в 08:42
Lenta.ru

В TikTok ответили на запрет США скачивать приложение

Lenta.ru18:53

В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний.
В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»
РИА Новости21:00
8

Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газетавчера в 08:23
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
24

Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.
Что происходитвчера в 09:59
89

Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял Бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
30

Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30